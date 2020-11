Synlab apre un nuovo punto prelievi a Lipomo

Dal 2 novembre è attivo a Lipomo, in via Provinciale per Lecco 742, il nuovo punto prelievi di Synlab. Si trata di un nuovo tassello che va ad ampliare la presenza del gruppo Synlab sul territorio comasco. Presso la struttura di Lipomo è possibile effettuare prelievi dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 9.30, eseguire prelievi e tamponi test covid, prelievi a domicilio e attività ostetrica su appuntamento (per quest’ultima si prega di telefonare dalle 11 alle 12).

La prenotazione di tutti gli esami può essere effettuata attraverso la nuova app MySynlab o sul sito syncoda.synlab.it/booking/, i referti sono invece scaricabili attraverso l’apposito portale segnalato in fase di prelievo o, se impossibilitati, fisicamente, dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 10.

Synlab, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, consiglia di prenotare gli esami e scaricare i referti per via telematica al fine di limitare quanto più possibile la presenza fisica all’interno del punto prelievi. Per maggiori informazioni sul punto prelievi di Lipomo si prega di contattare il numero 031.8120140 o di scrivere a lipomo.pp@synlab.it. Il centro è convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Synlab oggi rappresenta il più importante gruppo di laboratori e centri polidiagnostici in Italia, nonché il primo interlocutore nei servizi di diagnostica di laboratorio per molti specialisti, centri polidiagnostici, cliniche, strutture sanitarie nazionali e società di medicina del lavoro.