Como, come fare il test gratuito per l'epatite C

A partire da lunedì 6 giugno, Asst Lariana, sulla base delle indicazioni regionali e ministeriali, avvierà la campagna di screening gratuito per l'epatite cronica da HCV.

Infezione asintomatica

“L’Epatite C cronica da HCV è un’infezione che non dà sintomi ma è la principale causa di cirrosi e tumore del fegato in Italia - osserva il dottor Luigi Pusterla, direttore delle Malattie Infettive di Asst Lariana e coordinatore della campagna di screening - Fino al 2015, in Italia moriva 1 persona ogni 30 minuti per le conseguenze di questa patologia e si calcola che tra l’1% e 1,5% circa della popolazione ne sia affetta. Oggi, fortunatamente, sono disponibili cure con farmaci, ben tollerati e con pochi effetti collaterali che, somministrati per via orale per 8-12 settimane, portano alla guarigione in oltre del 95% dei casi. Questa campagna è un’ottima occasione. L’Epatite C, tra l’altro, potrebbe essere la prima malattia infettiva eliminata con la terapia e non con un vaccino”.

La cronicizzazione avviene nell’80-85% dei casi e può condurre alla progressiva cicatrizzazione del fegato (fibrosi) e, infine, alla cirrosi, il fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del fegato. Per poter effettuare una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente contro questa infezione, il Ministero della Salute ha promosso lo screening per Epatite C: in tutti i soggetti nati tra il 1969 e il 1989, che non hanno mai assunto farmaci orali di ultima generazione per il trattamento dell’Epatite (disponibili dal 2015).

Il test come prevenzione

Lo screening è gratuito ed è offerto a tutti i cittadini che accedono ai Punti Prelievo e ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, qualora rientrino nelle categorie indicate. Il test prevede un prelievo di sangue standard per la ricerca degli anticorpi contro l’epatite C, effettuato insieme agli esami del sangue di routine, ed è raccomandato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989 che non hanno mai assunto i farmaci orali contro l’Epatite C.

Richiede un prelievo venoso effettuato insieme agli esami di routine. Se sai o scopri di essere positivo agli anticorpi per l’epatite C, è necessario che tu ti sottoponga al test di conferma, l’HCV-RNA.

Dove fare il test

Per quanto riguarda Asst Lariana, il test sarà proposto ai pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri Sant'Anna, Sant'Antonio Abate, Erba-Renaldi, Felice Villa. Nei Punti Prelievo il test sarà effettuato all'ospedale di Cantù e all'ospedale di Menaggio e nei seguenti Punti Prelievo territoriali: Campione d'Italia, Centro Valle Intelvi, Como via Napoleona, Fino Mornasco, Lurate Caccivio

Mariano Comense, Maslianico, Olgiate Comasco, Ponte Lambro, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, Tavernerio, Soggetti a rischio.

Soggetti a rischio

Sono particolarmente a rischio:

• persone emotrasfuse o sottoposte a interventi chirurgici prima degli anni ‘90;

• Persone sottoposte a procedure odontoiatriche o estetiche (tatuaggi) a basso standard di sterilizzazione

• Personale sanitario • Familiari e partner sessuali di persone con HBV o HCV

• Persone che usano, o hanno usato, sostanze stupefacenti per via iniettiva o inalatoria

• Emodializzati ed emofiliaci che abbiano ricevuto emoderivati prima degli anni ‘90

• Persone che abbiano avuto rapporti sessuali occasionali

• Immigrati provenienti da aree a maggior rischio di infezione da HCV (Egitto, Pakistan, Afghanistan, Medio Oriente)

• Bambini nati da madri con infezione da HBV o HCV

• Persone con infezione da HIV o HBV