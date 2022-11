Ospedale di Cantù, sospese le visite dei parenti in tre reparti a causa del covid

Visite dei parenti sospese in tre reparti dell'ospedale di Cantù. Alcuni pazienti ricoverati per altre patologie sono stati trovati positivi al tampone covid. La direzione ha quindi deciso di sospendere gli ingressi dei parenti a tutela delle stesse persone ricoverate. per la precisione le visite sono vietate fino a nuova indicazione di Asst Lariana. Le visite sono sospese per la precisione in tre reparti: medicina, chirurgia multidisciplinare e riabilitazione cardiorespiratoria.