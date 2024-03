Il professor Nicola Poloni nuovo direttore della Psichiatria Lariana Ovest

Concluso l’iter per l’assegnazione della struttura complessa, come previsto dalla normativa regionale, a seguito del concorso che era stato bandito da Asst Lariana, il professor Nicola Poloni da oggi è il nuovo direttore della Psichiatria Lariana Ovest.

La struttura coordina tutte le attività svolte nelle strutture territoriali (Cps, ambulatori psichiatrici, Centri Diurni, Cart-Centro di attività risocializzante territoriale), residenziali (Comunità riabilitativa ad alta protezione-Cra, Comunità psichiatrica media intensità-Cpm, Residenza Leggera-Rl) ed ospedaliere (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-Spdc all’ospedale Sant’Anna) attraverso le strutture che gravitano nel territorio compreso tra i comuni di Como, Appiano Gentile ed Ossuccio.

Il territorio compreso tra Cantù, Mariano Comense e Longone al Segrino è invece coordinato dalla Psichiatria Lariana Est il cui direttore è la dottoressa Giovanna Molinari. Laurea e specializzazione all’Università di Pavia, il professor Poloni è docente all’Università degli Studi dell’Insubria di numerosi corsi della Scuola di specializzazione in Psichiatria (Psicopatologia Medica, Psichiatria sociale, Psicopatologia dei disturbi della personalità, Clinica psichiatrica) ed è perito psichiatra d’ufficio in ambito penale dei Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Verbania, Milano. “Ringraziamo il professor Poloni per l’attività già svolta e gli facciamo i migliori auguri per il suo nuovo ruolo - spiega il direttore sanitario - A nome di tutta la direzione strategica assicuro che avrà il supporto necessario”.

“Sono molto contento di questo incarico - commenta il professor Poloni - Ho già avuto modo di conoscere ed apprezzare i colleghi e continueremo a lavorare bene insieme. L’obiettivo è riorganizzare i servizi in modo da poter rispondere al meglio alle richieste e alle necessità dei pazienti”.