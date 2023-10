Giornata mondiale della salute mentale 2023 a Como

Il 10 ottobre ricorre il World Health Mental Day - Giornata mondiale della salute mentale. La Giornata, istituita nel 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health - Federazione Mondiale della Salute Mentale, ed è supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Secondo i dati dell'OMS, “Una persona su otto, a livello globale, vive una condizione di salute mentale che può avere un impatto sulla sua salute fisica, sul benessere, sul modo in cui si relaziona agli altri e sul reddito. Una condizione che riguarda anche un numero crescente di adolescenti e giovani” (fonte: Ministero della Salute). Lo scopo degli eventi organizzati in questa giornata è aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale, combattere stigma e discriminazioni, rafforzare la rete di prevenzione e cura. Il tema della campagna 2023 è “La salute mentale è un diritto universale”.

Il Coordinamento Coordinamento Comasco Salute Mentale - in collaborazione con CSV Insubria, Dipartimento Salute Mentale Dipendenze di Como, Comune di Como e Arci Como - ha organizzato un’intera giornata di appuntamenti, sabato 14 ottobre, allo Spazio Gloria di via Varesina 72 a Como.

Il programma

Alle 14, a cura di Oltreilgiardino, verrà proiettato il docufilm di Matteo Balsamo “Nei giardini della mente”, vincitore, ad oggi, di 14 premi nei festival internazionali dedicati ai documentari. «È un docufilm che vuole raccontare la realtà del disagio mentale dal dopo Basaglia e lo fa attraverso il racconto di alcuni importanti fotografi che l'hanno descritto con le loro immagini, primo fra tutti Gianni Berengo Gardin -spiega il fotografo Gin Angri di Oltreilgiardino- Il film dedica una parte molto importante e positiva di questo racconto alla redazione di Oltreilgiardino». La redazione dell’associazione Oltreilgiardino si riunisce a Como una volta alla settimana per scrivere un periodico. Ognuno vi porta la propria storia, gli alti e bassi, le tragedie e la solidarietà.

Alle 16, la Compagnia Apnea cerebrale presenta un estratto dello spettacolo “Non vedo l’ora di vederti alzare da quel divano”, a cura di associazione Arci Trebisonda. “...Fosse stato per me, se avessi seguito la mia natura profonda, nella vita non avrei fatto assolutamente un cazzo. Me ne sarei rimasto qui, sul mio divano, stravaccato a pensare. Ma poi quella dannata, la vita intendo, finisce sempre per farsi sentire, si avvicina, ti sussurra nelle orecchie, ti tira per i capelli e ti dice di alzarti, di affannarti a vivere…” Di questo si interroga l’umanità protagonista dello spettacolo: Rimanere schiacciati sul proprio divano, a osservare, con distacco e disincanto, il vorticoso fluire della vita, o provare ad alzarsi, affrontando ciò che l’umana avventura ci ha destinato in sorte? “Apnea Cerebrale” nasce nel 2017 come costola e parte integrante del progetto di teatro civile “FOLLIA e assenza d’opera” ideato e condotto dal regista Giacomo Puzzo in occasione del quarantennale della legge Basaglia. L’iniziativa si inserisce nel progetto di inclusione e integrazione sociale promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della ASST Lariana, da Circolo Arci Trebisonda e da Teatro Comunale S. Teodoro di Cantù ed è sostenuta dall’associazione dei familiari Asvap 6. Fanno attualmente parte della compagnia circa 30 persone tra operatori, utenti e tirocinanti dei Servizi di Psichiatria, giovani attori dell’associazione Circolo Arci Trebisonda, privati cittadini. Musiche dal vivo dei DesMunda.

Alle 16.45, rinfresco a cura de Il Gelso e, a seguire, Concerto dell’Orchestra Botanica Alchechengi.

Gli eventi, a ingresso libero, sono organizzati dal Coordinamento Comasco Salute Mentale in collaborazione con: CSV Insubria, Dipartimento Salute Mentale Dipendenze di Como, Comune di Como, Arci Como