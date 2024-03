Modello Superability, l'approccio integrato per l'autismo

Si terrà sabato 13 aprile 2024 nel Foyer del Teatro Sociale Como, il terzo convegno sull'autismo dal titolo: Spettro autistico e trame di supporto. L'evento, organizzato dall'Associazione Tangram di via Leoni a Como, in ricordo di Lucio Moderato, ha richiesto il patrocinio dell'Ordine del Medici di Como e ha operato in collaborazione con il Comune di Como.

"Lo spettro autistico - spiega la dottoressa Scigliano - accoglie una straordinaria variabilità neuropsicologica, con una gamma di bisogni, benessere e salute che si modificano ed evolvono nel tempo. Solo un approccio fluido - che includa da una parte una condivisione culturale poliedrica e trasversale e dall’altra competenze specialistiche – è in grado di cogliere e intercettare queste variabili".

"Il convegno - aggiunge Scigliano - avrà quindi l’intento di divulgare e diffondere orientamenti metodologici ed educativi con un riferimento al grande apporto scientifico dato dal dottor Lucio Moderato, venuto a mancare nel dicembre 2020. Il percorso si snoderà sulla presa in carico metodologica all’interno di un modello di supporto integrato. La partecipazione di enti del terzo settore e associazioni genitoriali e di esperti nazionali, attraverso la loro testimonianza diretta, generalizzeranno i concetti teorici presentati nella prima parte della giornata e testimonieranno la possibilità di una progettazione sistemica possibile".

Programma

Apertura dei lavori

Saluti istituzionali

Video messaggio del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli

Discorso Sindaco di Como Alessandro Rapinese

Apertura del convegno: Dott.ssa Anna Bovi presidente ANGSA Lombardia

Relatori

Dott. ssa Cristina Panisi . Moderatrice

Pediatra, Ph. D in psicologia, Neuroscienze e Statistica Medica

Dott.re Roberto Keller

Attualmente Dirigente medico di ruolo a tempo pieno di Psichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale G Maccacaro dell’ASL 3 di Torino con attività presso il Centro di Salute Mentale di cso Lecce 43 Torino nonchè di attività di guardia attiva nel reparto SDPC dell’Amedeo di Savoia e sul DEA del Maria Vittoria. Consigliere regionale della Società Italiana di Psichiatria SIP Piemonte

Socio della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - SINPF

Dott.re Alessandro Ghezzo

Medico specialista in Neuropsichiatria infantile. Alla formazione in Neurologia dell'età evolutiva presso il reparto di Neuropsochiatria infantile della clinica neurologica dell'Università di Bologna, è seguito un periodo di esperienza clinica e di ricerca presso il Great Ormond street Hospital di Londra. E' attualmente titolare di Dottorato di Ricerca in Scienze farmacologiche e tossicologiche, dello sviluppo e del movimento umano, presso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES), dell'Università di Bologna.

Dott.re Federico Balzola

Specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli Studi di Modena nel 1994, dal 1998 è Dirigente Medico di I° livello nella Struttura Complessa di Gastro-Epatologia, diretta dal prof. Mario Rizzetto, all’interno del Dipartimento delle Malattie dell’Apparato Digerente e della Nutrizione. Dal 2003 ha inoltre conseguito la fascia di responsabilità per le malattie infiammatorie croniche intestinali.

E’ membro della Società Italiana di Gastroenterologia ed è stato editore per la rivista inglese IBD Monitor dal 1998 al 2014.

E’ responsabile della conduzione di alcuni progetti di studio sul trattamento dietetico/farmacologico delle malattie infiammatorie croniche intestinali evidenziate nella sindrome autistica in collaborazione con la Neuropsichiatria dell’Ospedale Regina Margherita, sulle malattie degenerative neurologiche e sull’encefalopatia epatica.

Dott.ssa Vera Gandini

Ha frequentato la Clinica Pediatrica di Varese, dove ha imparato da maestri e colleghi la gestione di molte patologie del bambino. Durante la formazione in ospedale si è occupata, in particolare, di immunologia e allergologia.

Negli anni seguenti alla specializzazione si è dedicata alla pediatria di famiglia, condividendo con molti genitori il piacere di crescere un bambino e di vederlo attraversare le numerose tappe dello sviluppo. Da questa esperienza ho ricavato l’importanza del mio ruolo di pediatra.

Ha coltivato l'interesse per la puericultura e la medicina preventiva. Promuovo la cura integrata: non solo i farmaci, ma anche l’alimentazione, l’esercizio fisico e il sostegno psicologico sono strumenti per prevenire la malattia e mantenere la salute.

Dott,re Michele Cavalleri

Neuropsichiatra infantile presso l'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (U.O.C. NPIA) afferisce al Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze dell'ASST Lariana. Svolge attività di diagnosi terapia e riabilitazione nei disturbi neurologici, psichiatrici, neuropsicologici e nelle disabilità dello sviluppo della popolazione in età evolutiva (0-17 anni) del territorio della Provincia di Como, fino al Medio Lario e Valli.

Dott.re Alberto Brunetti

Presidente Fondazione “il domani dell’autismo” La Fondazione il Domani dell’Autismo è nata con l’obiettivo di aiutare ragazze e ragazzi nello spettro autistico a interagire con gli altri, a inserirsi nella società e a organizzare al meglio la loro vita. La mission della Fondazione il Domani dell’Autismo è quella di dedicarsi al presente con attività ed esperienze coinvolgenti ma soprattutto di lavorare oggi per garantire ai ragazzi che fanno parte della fondazione un Domani sereno e sicuro.

Dott.ssa Rosetta Scigliano

Pedagogista e Presidente Associazione Tangram e socio fondatore ALMO ODV, docente universitaria.



Chi era Lucio Moderato

Psicologo e psicoterapeuta, già docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano/Brescia e direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo. Lucio Moderato è stato autore di 4 libri e di più di 100 pubblicazioni riguardanti i processi abilitativi nella disabilità intellettiva e nell’autismo. Responsabile scientifico di numerose associazioni, ha ideato il Modello Superability ottenendo risultati sorprendenti nell’approccio all’autismo. Ha strutturato numerosi servizi di counseling territoriale ed è stato ideatore e responsabile scientifico di molti progetti innovativi unici in Europa, tra cui la prima scuola di formazione per i giovani con Sindrome di Asperger e gli appartamenti didattici di abilitazione intensiva per aiutare le famiglie a sviluppare abilità e abitudini positive da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Conduttore di progetti di formazione e inclusione sociali per persone con autismo e disabilità intellettiva in Costa d’Avorio ed Eritrea, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici e umanitari. Ha ottenuto la distinzione onorifica di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” che infine non è stata concessa perché assegnata pochi giorni dopo la sua scomparsa. Ha dato un enorme contributo scientifico nella comprensione del disturbo dello spettro autistico ed è intervenuto nella stesura del Primo Piano Operativo Regionale Autismo di Regione Lombardia che è stato a lui dedicato. Lucio Moderato ci ha lasciato il 10 dicembre 2020.

Associazione Almo

L’Associazione Lucio Moderato (ALMO OdV) senza scopo di lucro, nasce nell’aprile 2022 da un gruppo di persone vicine al Professore che ne hanno condiviso chi il percorso professione e chi quello personale. Unite dal desidero e dalla convinzione di continuare a mantenere viva l’attenzione sulla problematica dello Spettro Autistico e delle disabilità intellettive per la quale il Professore ha investito e dedicato la sua intera vita, mettendo a punto metodologie e prassi per la presa in carico globale e funzionale (SuperAbility) volte al sostegno di queste persone e delle loro famiglie nel difficile compito di crescita.

Associazione Tangram

L’associazione nasce nel 2019 con l'aiuto del Prof. Lucio Moderato, allora direttore dei Servizi Innovatovi per l'autismo, di sacra Famiglia di Cesano Boscone, come esigenza di supporto alle famiglie con figli autistici. I nostri interventi sono volti al raggiungimento del benessere familiare, del ragazzo e di tutte le agenzie che ruotano intono al nucleo familiare. I nostri interventi sono di matrice cognitivo comportamentale, secondo il modello Superabily ideato dal Prof. Moderato.

Campi d’intervento

- educativi riabilitativi

- gruppi di abilità socializzali

- generalizzazione di autonomie nei contesti di vita

- sport

- parent training genitoriale

- parent training scolastico

- vacanze sollievo

- laboratori di inclusione nei diversi ordini di scuola

In collaborazione con Almo, formazione continua specifica ricolti a scuole, personale sanitario, genitori