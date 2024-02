Tre medici di base vanno in pensione: ambulatori temporanei a Maslianico, Canzo e Campione d'Italia

Tre medici di medicina generale sono andati in pensione nei Comuni di Maslinico, Canzo e Campione d'Italia. Si tratta, nell'ordine, di Gianluigi Introzzi, Martina Muretti e Antonio Mercurio. Per gli ex assistiti di questi medici sono stati attivati ambulatori medici temporanei.

Maslianico

Per gli ex assistiti del dottor Introzzi residenti nell’ambito territoriale dei comuni di Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio l’ambulatorio temporaneo sarà attivo in via XX Settembre 43 a Maslianico, contattando il numero 331.2317316. Fino ale 9 febbraio i giorni e gli orari sono i seguenti: Lunedì: Telefonate/Prenotazioni: 9:00-10:00 - Ambulatorio: 10:00-13:00 (Dott.ssa Juliana Koxhaj). Martedì: Telefonate/Prenotazioni: 15:30-16:30 - Ambulatorio: 16:30-19:30 (Dott.ssa Juliana Koxhaj). Mercoledì: Telefonate/Prenotazioni: 14:30-15:30 - Ambulatorio: 15:30-18:30 (Dott. Pietro Pugliese). Giovedì: Telefonate/Prenotazioni: 9:00-10:00 - Ambulatorio: 10:00-13:00 (Dott.ssa Margherita Paganini). Venerdì: Telefonate/Prenotazioni: 14:00-15:00 - Ambulatorio: 15:00-18:00 (Dott.ssa Margherita Paganini).

Dal 12 febbraio: Lunedì: Telefonate/Prenotazioni: 14:30-15:30 - Ambulatorio: 15:30-18:30 (Dott.ssa Sara Bordoli). Martedì Telefonate/Prenotazioni: 9:00-10:00 - Ambulatorio: 10:00-13:00 (Dott.ssa Sara Bordoli). Mercoledì: Telefonate/Prenotazioni: 14:30-15:30 - Ambulatorio: 15:30-18:30 (Dott. Pietro Pugliese). Giovedì: Telefonate/Prenotazioni: 9:00-10:00 - Ambulatorio: 10:00-13:00 (Dott.ssa Margherita Paganini). Venerdì: Telefonate/Prenotazioni: 14:00-15:00 - Ambulatorio: 15:00-18:00 (Dott.ssa Margherita Paganini).

A Canzo

Per gli ex assistiti della dottoressa Muretti residenti nell’ambito territoriale di Canzo, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, Ponte Lambro l’ambulatorio è attivo a Canzo, in piazza Garibaldi 5, contattando il numero 331/2698060 nei seguenti giorni ed orari: Lunedì: Telefonate/Prenotazioni: 8:30-9:30 - Ambulatorio: 9:30-12:30 (Dott.ssa Mara Palumbo). Martedì: Telefonate/Prenotazioni: 8:30-9:30 - Ambulatorio: 9:30-12:30 (Dott.ssa Mara Palumbo). Giovedì: Telefonate/Prenotazioni: 13:30-14:30 - Ambulatorio: 14:30-17:30 (Dott.ssa Mara Palumbo). Venerdì: Telefonate/Prenotazioni: 8:30-9:30 - Ambulatorio: 9:30-12:30 (Dott.ssa Mara Palumbo).

A Campione d'Italia

Per gli ex assistiti del dottor Mercurio è attivo l'ambulatorio nella sede della Casa di Comunità, in Corso Italia 10, a Campione d’Italia. E' stata attivata una segreteria che è contattabile al numero di telefono 0041/91/6419033. Lunedì: 14:30-17:30 (Dott. Riccardo Bizzozero). Martedì: 9:00-12:00 (Dott.ssa Paola Gandini). Mercoledì: 9:00-12:00 (Dott. Riccardo Bizzozero). Giovedì: 9:00-12:00 (Dott. Riccardo Bizzozero). Venerdì: 9:00-12:00 (Dott. Riccardo Bizzozero).