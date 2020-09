Sant'Anna, consulti gratuiti per la prevenzione dei tumori alla testa e al collo: come fare

Asst Lariana attraverso l'unità operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'ospedale Sant'Anna, diretta dal dottor Luigi Colombo, offrirà video consulti gratuiti dal 21 settembre al 9 ottobre per informazioni e controlli a distanza in occasione della Make Sense Campaign 2020.

Per fare fronte alle esigenze di sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus, i consulti, come detto, avverranno digitalmente attraverso un portale dedicato www.tienilatestasulcollo. aiocc.it

I cittadini interessati dovranno rispondere ad un semplice questionario anonimo per capire se i sintomi riportati siano riconducibili a tumori della testa o del collo. Al termine del questionario, sarà possibile capire se è necessario ricorrere al video consulto con uno specialista. In tal caso la "visita" verrà prenotata sempre on-line attraverso un link indirizzato ad una piattaforma dedicata e realizzata grazie alla collaborazione con DaVinci Salute, servizio di telemedicina.

I video consulti avranno una durata di quindici minuti e per quanto riguarda Asst Lariana i medici saranno a disposizione nei lunedì 21 e 28 settembre e 5 ottobre, nei mercoledì 30 settembre e 7 ottobre, nei giovedì 24 settembre, 1 e 8 ottobre, nei venerdì 25 settembre, 2 e 9 ottobre. "La campagna sottolinea l'importanza della diagnosi precoce. Se identificate agli stadi iniziali e in assenza di interessamento linfonodale, le neoplasie hanno alti tassi di guarigione - osserva il dottor Colombo - Ogni anno vengono diagnosticati circa 9mila nuovi casi di tumori dell'area testa-collo (Fonte AIOM, AIRTUM 2019) con una prevalente maggioranza nella popolazione maschile. E nel 75% dei casi si tratta di tumori causati da fumo e alcol".

I sintomi dei tumori della testa e del collo e che ricomprendono qualsiasi tipo di tumore che origini nella regione della testa o del collo, ad eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago, sono gonfiore al collo, mal di gola, bruciore o lesioni nel cavo orale, raucedine, deglutizione dolorosa e fastidiosa e conseguente malnutrizione e dimagrimento, naso chiuso da una narice e/o sanguinamento dal naso, mal d'orecchie.