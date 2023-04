Cof di Lanzo d'Intelvi, dopo vent'anno Gino Tassini lascia l'incarico di direttore sanitario

Dopo 20 anni Gino Tassini lascia l’incarico di direttore sanitario del Cof Lanzo Hospital. Laureato all’Università di Bologna con il massimo dei voti nell’84, Tassini si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, oltre che in Medicina dello Sport. Ha iniziato la lunga collaborazione professionale con il Cof Lanzo Hospital nel 2003, contribuendo al processo evolutivo organizzativo della struttura ospedaliera in funzione delle esigenze sanitarie del territorio, incluse quelle complesse derivanti dalla pandemia del covid del 2020 e 2021.

“Ho sempre lavorato in un clima di grande entusiasmo con professionisti seri e disponibili al cambiamento – commenta Gino Tassini – per questo motivo ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità che hanno avuto in tutti questi anni. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati particolarmente impegnativi e hanno segnato tutti, è facilmente comprensibile che il sistema sanitario è stato messo a dura prova ma noi, al Cof Lanzo Hospital siamo riusciti, tutti insieme, a fare fronte comune e a intervenire con un lavoro duro, ma ben organizzato”.

Amedeo Domanti, direttore generale del Cof Lanzo Hospital, ha espresso i suoi ringraziamenti anche a nome del consiglio d'amministrazione: “Al dottor Tassini i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, caratterizzato da qualificata competenza professionale e profonda dedizione alla causa aziendale, soprattutto nei duri periodi della pandemia quando il Cof Lanzo Hospital, come tutte le altre strutture ospedaliere, è riuscito a superare l’emergenza sanitaria facendo appello proprio alle direttive e linee guida della direzione sanitaria. Un grande in bocca al lupo per le sue nuove avventure professionali”.

Dal 2 maggio si insedierà Gianluca Merlano, classe 1970, laureato all’Università di Pavia in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, poi una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con una tesi sperimentale dal titolo “La sorveglianza delle infezioni ospedaliere presso l’IRCS Multimedica di Sesto San Giovanni”, quindi un Master in Gestione del Rischio clinico presso la prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, poi un Master in Bioetica alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale a Torino e ultimamente un Master in Business Administration all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

Dal 2005 direttore sanitario di diverse strutture sanitarie milanesi e dal 2021 direttore sanitario dell’IRCCS Tradate degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri. “Al dottor Merlano, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, i nostri auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione. – conclude Domanti – L’ingresso del nuovo Direttore Sanitario contribuirà ad accelerare quell’importante processo di rinnovamento organizzativo avviato nel 2021, consentendoci di sviluppare nuove progettualità in ambito sanitario coerenti con la competenza e l’esperienza professionale maturata dal dottor Merlano nelle sue precedenti esperienze lavorative”.