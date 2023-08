Donna ginoide: caratteristiche e allenamento ideale

Il corpo femminile può essere suddiviso in tre biotipi: androide, ginoide e armonioso. Con questi tre termini vengono generalmente indicate delle caratteristiche ormonali per cui la distribuzione del grasso, e anche della cellulite, è concentrata in una determinata zona del corpo. Conoscere il proprio biotipo è importante sia in termini di salute, in quanto ogni biotipo può tendenzialmente portare a patologie diverse e dunque sarà possibile lavorare per prevenire le malattie per cui si è più a rischio; ma anche semplicemente per poter scegliere il tipo di allenamento che sia in grado di farci ottenere risultati migliori, dunque un allenamento personalizzato in base a questa macro suddivisione.