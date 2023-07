Alla Spa di Monticello è subito estate

Contrariamente a quanto cantavano i Righeira, l’estate è appena arrivata a Monticello SPA&FIT, punto di riferimento per il wellness in Lombardia alle porte di Milano, ed è pronta a portare con sé un'incredibile ondata di puro divertimento e relax. L’oasi di benessere immersa nella verde natura brianzola, è la meta prediletta per vivere un’esperienza estiva unica e indimenticabile: un club esclusivo dove regalarsi una pausa di benessere e relax, un momento di rinfresco, l’occasione per fare festa e divertirsi a ritmo di musica, o di viaggiare grazie alla magia del cinema.

Le ampie vasche esterne con acque rinfrescanti, il chiringuito a bordo vasca che serve gustosi aperitivi e il solarium esterno dove prendere il sole, saranno i compagni ideali per tutti coloro alla ricerca di una fuga rigenerante dal caos e dal caldo estivo.

A luglio il benessere a Monticello SPA&FIT è musica, cinema e famiglia.

Il 6 luglio torna a grande richiesta l’attesissimo appuntamento di “Star&Fire Night”, il suggestivo concerto in acqua dell’eclettico violinista Pierpaolo Foti, giunto alla sua terza edizione. Il primo violino triestino delizierà il pubblico con due show e proporrà un repertorio che varierà dalle melodie più classiche alle sonorità più pop, disco e moderne.

Il 14 luglio è la prima volta del “Cinema sotto le Stelle”, dove benessere e cinema si fondono per regalare una serata da Oscar. Verranno proiettati tre spezzoni di celebri pellicole, “Il Gladiatore”, “The Greatest Showman” e “Mamma Mia!”, che saranno intervallate da tre speciali cerimonie Aufguss tematizzate in base ai film, per un’esperienza benessere multimediale da togliere il fiato.

Il 27 luglio è “Monticello Moon Party”, l’evento mensile esclusivo per fare festa al ritmo di DJ Set ed emozionanti cerimonie di benessere.

Per tutta l’estate, ogni martedì e mercoledì fino al 6 settembre (ad eccezione del 15 e 16 agosto), torna il Family SPA di Monticello SPA&FIT che apre le porte alle famiglie con bambini (dai 3 anni in su), offrendo loro speciali momenti di attività e intrattenimento, una sfiziosa merenda e un menù dedicato al Bistrò.

L’offerta di Monticello SPA&FIT viene resa indimenticabile dal ricco programma di cerimonie di benessere (più di venti al giorno), due delle quali sono incluse gratuitamente nel biglietto di ingresso alla SPA (a scelta tra quelle disponibili durante la giornata). Fiore all’occhiello della struttura e autentiche esperienze di vita, con la stagione estiva si arricchiscono di nuove e rigeneranti proposte:

• la cerimonia Ice Cream Scrub: scrub corpo dalla fresca fragranza estiva, per preparare la pelle al caldo estivo con un self-treatment delicato ed esfoliante, dal profumo di vaniglia, idratante e nutriente, distribuito in divertenti coppette gelato monoporzione;

• la cerimonia Ice Skin: gettate di vapore in Sauna, arricchite dall’utilizzo di oli essenziali alla menta piperita, con auto-applicazione di ghiaccio per tonificare la pelle e provare la speciale sensazione di un brivido caldo.



CALENDARIO LUGLIO 2023

OGNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: Family SPA Sunday

Grande riconferma per il Family SPA a Monticello SPA&FIT. Per tutta l’estate, fino al 6 settembre, tutti i martedì e i mercoledì il benessere è rivolto a tutte le famiglie con possibilità di accesso all’area SPA* anche per i bambini dai 3 anni di età. Previste attività di intrattenimento durante la giornata e una sfiziosa merenda. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20€.

*accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi. Al Bistrot è servito un menù bambini a 10€.

GIOVEDÌ 6 LUGLIO: Star&Fire Night

Il magico concerto in acqua dell’eclettico violinista Pierpaolo Foti, giunto alla sua terza edizione. Il giovane primo violino dal curriculum internazionale e con partecipazioni a grandi eventi come il Jova Beach Party, si esibirà al centro della grande vasca esterna, per una serata che si preannuncia un crescendo di emozioni: due momenti, il primo alle 19.30 e il secondo alle 22.00, un vasto e ricco repertorio che varia dalle melodie più classiche alle sonorità più pop e disco, rivisitazioni musicali delle grandi colonne sonore cinematografiche, e le immancabili e spettacolari coreografie firmate Monticello SPA&FIT.

Un evento unico e imperdibile, da vivere immersi nelle rigeneranti acque della vasca esterna oppure comodamente seduti a bordo vasca, sorseggiando un delizioso aperitivo.

I biglietti sono limitati ed è incluso l’aperitivo. Per acquisto e ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.

VENERDÌ 14 LUGLIO: Cinema sotto le stelle

“Cinema sotto le stelle” è la nuova forma di intrattenimento che unisce benessere e cinema per una notte da Oscar. Venerdì 14 luglio nelle vasche esterne verranno proiettati gli spezzoni di tre grandi successi cinematografici: dalle 21.30 alle 22.00 “Il Gladiatore”, dalle 22.30 alle 23.00 “The Greatest Showman”, dalle 23.30 alle 24.00 “Mamma Mia!”. Tra una proiezione e l’altra, andranno in scena in sauna speciali Aufguss Show tematizzati in base ai film.

Incluso nell’ingresso aperitivo a bordo vasca. Per acquisto e ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.

SABATO 22 LUGLIO: Beauty SPA DAY

Si rinnova l’appuntamento a Monticello SPA con la bellezza: sabato 22 luglio dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 saranno presenti in struttura beauty consultant che offriranno consigli di bellezza proponendo una prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano. Sono inoltre previsti sconti speciali fino al 50% sui prodotti in vendita.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO: Monticello Moon Party

Torna l’appuntamento più esclusivo di Monticello SPA&FIT, il Moon Party, per festeggiare con ritmo ed energia l’Estate 2023! Una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 ed emozionanti cerimonie di benessere, per vivere un’indimenticabile esperienza di benessere e divertimento sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00 (uscita dalla SPA 23:30).

AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

FITNESS

Monticello Spa&Fit propone ai suoi ospiti un’area di oltre 1.000 mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre a un ricco planning di lezioni basati sulle più moderne tecniche di allenamento, che va dai corsi olistici ai funzionali fino ai corsi di tonificazione, a Monticello SPA&FIT è presente uno staff altamente qualificato per aiutare a raggiungere, con programmi personalizzati, i propri obiettivi.

Molte le offerte, le promozioni e le tipologie di abbonamento, tutte da consultare alla pagina dedicata.

APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello SPA&FIT uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Per dare quel tocco in più alle serate estive la nuova drink list frutto della speciale collaborazione con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello SPA&FIT. E dal venerdì alla domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.

I PACCHETTI BENESSERE

Monticello SPA&FIT offre una selezione di pacchetti benessere, singoli e di coppia, ispirati alla stagione. Combinazioni uniche, che uniscono a tutto il benessere di una giornata in SPA esclusivi contenuti, come massaggi, trattamenti e sfiziose esperienze gourmet da vivere, condividere e regalare.

Tra i pacchetti previsti per l’estate si segnala RELAX&SPA, con ingresso SPA, massaggio personalizzato da 25 minuti, cerimonia benessere e pranzo a buffet presso il Bistrot e CHEERS&SPA, che include due ingressi SPA, cerimonia benessere, un massaggio di coppia da 25 minuti e due calici di bollicine.

È possibile consultare tutti i pacchetti benessere al seguente link

CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 22.30

- il venerdì dalle ore 10 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9 alle ore 24.00

- la domenica dalle ore 9 alle ore 22.30

Le attività prenotabili sono, ALPHA TRAINING, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE CREAM SCRUB, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, NATURE VIBE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO, THALASSO EXPERIENCE, WATER FLOW.



MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.