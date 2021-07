Tremezzo, si scatena la tempesta di grandine: il video

Ricominciano i temporali, i nubifragi e le forti grandinate. Como e provincia, già colpite duramente negli scorsi giorni si preparano ad un altro allarme meteo (rosso per i rischi drogeologici e arancione per forti temporali). Bisogna considerare anche, al di la dell'intensità di questi fenomeni (che dal primo video che ci arriva da Tremezzo sembrano di una certa portata) che i temporali previsti andranno a battere su una terra già duramente colpita. Questa la grandinata di oggi da Tremezzo: chicchi come palline da golf.

Ndr Il video è in parte in modalità rallenty per far meglio notare la grandezza dei chicci di grandine