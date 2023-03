Covid, per la prima volta nessun ricovero nelle terapie intensive della Lombardia

Per la prima volta dal 20 febbraio 2020 in Lombardia non c'è alcun ricoverato in terapia intensiva. La notizia è stata data dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso che ha parlato di una "notizia splendida". "Ci abbiamo messo un po' di tempo - ha commentato Bertolaso - ci abbiamo messo tre anni ma finalmente siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Merito di tutta la squadra del mondo della sanità, merito tutto vostro che avete seguito le indicazioni, che avete rispettato le regole e che vi siete vaccinati. Ma non è finita, la prossima fermata sarà la fine dei ricoveri negli ospedali per i malati di covid".