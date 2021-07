Tufano (Made Club): "Como senza discoteche, così si incentivano situazioni come piazza Volta"

La mancanza di una data certa di riapertura per i locali da ballo, come le discoteche, sta creando disagi e malumori tra le megliaia di gestori e le centinaia di migliaia di lavoratori del settore. La nota stampa di Maurizio Pasca, presidente del Silb (Sindacato italiano locali da ballo aderente a Confcommercio) mette al centro del dibattito alcne questioni che hanno risvolti anche locali su Como. "Volete un estate di feste abusive e di assembramenti fuori controllo? - domanda retoricamente Pasca - Volete che i giovani abbraccino il nomadismo alcolico? Pensate che qualcuno riesca a gestire gli assembramenti?".

Sul tema, a livello comasco, interviene Antonio Tufano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nonché responsabile della comunicazione (prima che chiudesse per la pandemia) dell'unica discoteca comasca, il Made Club: "Le situazioni di cui parla Pasca sono quelle sistematicamente si verificano anche a Como, come in piazza Volta, dove gli assembramenti dei giovani sono senza controllo. Abbiamo tento duro, abbiamo posto in essere tutte le misure di sicurezza richieste e adesso, con il green pass, ci aspettavamo qualche certezza sulle riaperture, come nel resto di Europa. La riapertura delle discoteche non può che portare vantaggi non solo economici al settore dell'intrattenimento, ma anche sociali".

Secondo Tufano, infatti, la riapertura dei locali destinati alla musica e al ballo "darebbe ai giovani luoghi sicuri a cui accedere secondo tutte le norme di sicurezza richcieste, tanto più che il green pass era stato prefigurato ai giovani come un "pass" per la libertà, per tornare a vivere in modo sicuro. Riaprire le discoteche vorrebbe dire anche limitare le situazioni di assembramenti fuori controllo, come, ripeto, i ritrovi in piazza Volta".