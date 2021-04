Blevio, in pausa pranzo la farmacia diventa "drive in" per i tamponi rapidi

Da alcune settimane i test con tamponi rapidi sono disponibili nelle farmacie. Anche a Como e provincia ci sono farmacie che si sono attrezzate per erogare questo servizio. Alcune hanno adibito uno spazio di propria pertinenza a questo specifico servizio, altre hanno chiesto al proprio Comune la concessione di uno spazio pubblico attiguo all'esercizio per poter posizionare un gazebo o un paravento, una sedia e un banchetto. La farmacia di Blevio, invece, si attrezzata per lavorare in modalità "drive-in".

"Siamo fortunati ad essere in una posizione che si presta bene per erogare il servizio alle persone in auto - spiega il titolare della farmacia di Blevio, Alberto Ghisellini - e devo dire che stiamo avendo un buon riscontro. Eseguiamo il test rapido solo su appuntamento e solo negli orari di chiusura della farmacia, cioè in pausa pranzo e subito dopo la chiusura serale. In media effetuiamo dai 15 ai 20 tamponi al giorni".