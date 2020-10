Covid, l'allarme di Fontana: "5mila nuovi contagi in Lombardia, il virus circola in maniera violenta"

%mila contagi in più, secondo i dati di Regione Lombardia, nella giornata del 23 ottobre 2020. Il governatore Attilio Fontana lancia un vero e proprio allarme: "Nella città di Milano i nuovi contagi sono circa mille, segno che il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta". Fontana nell'incontro con la stampa delle ore 15.15 ha spiegato che ci sono 350 nuovi ricoverati e che i posti letto in terapia intensiva attualmente occupati sono 170. Il governatore ha poi fatto riferimento all'applicazione della didattica a distanza spiegando: "Me ne assumo la responsabilità"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.