Covid a Como, i dati dell'8 agosto: 23 nuovi casi. 637 in Lombardia

A fronte di 36.111 tamponi processati sono 637 i nuovo casi di covid rilevati in Lombardia.. Stabili i pazienti in terapia intensiva (35). A Como e provincia i nuovi casi sono 23, 10 meno di ieri. Un decesso nelle ultime 24 ore in Regione. 11 in tutta Italia.

I dati per provincia in Lombardia

Milano 192

Brescia 79,

Varese 123,

Monza e Brianza 26,

Bergamo 42,

Pavia 16,

Mantova 53,

Cremona 21,

Lecco 16,

Lodi 7,

Sondrio 4