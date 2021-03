Covid a Como, i dati del 7 marzo: 166 nuovi casi

Sono 4397 le persone positive al covid in Lombardia nella giornata di domenica 7 marzo, i casi (126 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 42.591 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 10.32 %. I decessi sono 33 per un totale, dall'inizio della pandemia, di 28.738 vittime. A Como e provincia i nuovi casi sono 166, ieri erano 363. A Varese individuata variante rarissima.

I casi per provincia in Lombardia:

Milano 1096

Brescia 1228

Bergano 369

Varese 114

Monza e Brianza 381

Pavia 233

Mantova 205

Cremona 161

Lecco 176

Lodi 51

Sondrio 51