Covid a Como, i dati del 20 novembre: 948 nuovi casi. In Lombardia 175 decessi nelle ultime 24 ore

Nella giornata di venerdì 20 novembre sono stati accertati altri 9.221 casi in tutta la Regione (a fronte di 42.248 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 21.83 %. A Como e provincia sono state trovate altre 948 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 15 in più rispetto a ieri; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 930 casi. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 13 unità per un totale di 8.304. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 9.234 persone affette da SarsCov2 (28 in più rispetto a ieri).

Infine, purtroppo, nelle ultime ventiquattr'ore sono decedute 175 persone in Lombardia per il covid. Il totale arriva quindi a 20.190 dall'inizio della pandemia.

Il commento di Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute

"Il numero dei nuovi positivi è leggermente superiore a quello di ieri, ma le oscillazioni tra un giorno e l'altro non sono significative. Siamo davanti ad un quadro di stabilizzazione dei nuovi positivi. Quasi 700 decessi (si riferisce all'Italia intera) è un numero elevato, non è un dato rassicurante. I decessi sono sempre tanti", ha commentato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute.

I dati di oggi in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757

- i nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 'debolmente positivi' e 115 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti

- in terapia intensiva: 930 (+15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13)

- i decessi, totale complessivo: 20.190 (+175)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 623;

Como: 948;

Cremona: 124;

Lecco: 255;

Lodi: 156;

Mantova: 275;

Monza e Brianza: 986;

Pavia: 385;

Sondrio: 390;

Varese: 922

