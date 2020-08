Nuovo focolaio di Covid a Como: sono nove ragazzi rientrati dalla Croazia

Lo ha reso noto Regione Lombardia: sono 9 i ragazzi rientrati dalla Croazia a Como, e risultati positivi al covid. Dei dieci casi del bollettino della provincia di Como di ieri, 17 agosto, 9 erano proprio questi ragazzi. Adesso dovranno stare in quarantena insieme alle famiglie. I giovani erano in vacanza sull’isola di Pag, una delle mete più amate, famosa per le sue spiagge di sabbia bianchissima e la movida notturna. Quindi del +10 casi registrati ieri nel bollettino quotidiano a Como, 9 erano questi giovani. E questo fa sì che per la prima volta Como abbia lo stesso numero di contagi di Milano. Ats assicura che la rete dei contatti è sotto controllo e che tra i 9 ragazzi nessuno sembrerebbe avere sintomi gravi.

Come emerso negli scorsi giorni, proprio per evitare queste situazioni e nuovi focolai, sono stati disposti tamponi obblgatori per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Si stanno organizzando per poter fare il tampone rapido direttamente in aeroporto, o, in alternativa entro 48 ore dal rientro.

E siamo solo all'inizio dell'ondata di ritorno di vacanzieri....