Villa Erba, stop ai vaccini dal 15 agosto: Asst Lariana propone via Napoleona e via Castelnuovo

Considerata la necessità di dover proseguire la campagna vaccinale massiva in corso e vista la conferma della scadenza del contratto con Villa Erba alla data del 15 agosto, Asst Lariana ha provveduto a predisporre una nuova proposta, indicando due nuove sedi, che è stata trasmessa ad Ats Insubria e all'Unità di crisi regionale. Si tratta del padiglione Negretti nell’area del Poliambulatorio di via Napoleona dove potranno essere allestite fino a 18 linee e del primo piano della palazzina centrale in via Castelnuovo, che potrà ospitare fino a 6 linee, pari alle 24 totali di Villa Erba.

La proposta di riorganizzazione è stata trasmessa a Regione Lombardia e ad Ats Insubria ed è già stato effettuato un primo contatto con Poste Italiane, il gestore del nuovo portale delle prenotazioni delle vaccinazioni, per verificare la possibilità tecnica e le tempistiche di configurazione dei nuovi Hub. “Ringrazio Lariofiere perché ha rinnovato la disponibilità dei suoi spazi per il prosieguo della campagna vaccinale pur contemplando una ripresa delle loro attività - sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - Preso atto della posizione di Villa Erba, abbiamo identificato e proposto due nuove sedi alternative. Tale soluzione sottoporrà Asst Lariana ad uno sforzo organizzativo importante, risolvendo tuttavia le problematicità correlate”.