Bollettino Covid a Como e in Lombardia, i dati del 28 novembre: calano i ricoveri

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 e 4.615 sono i nuovi positivi (12,3%). I guariti/dimessi sono 4.736. A Como sono 448 i nuovi casi, ieri erano 617.

Si intravede una luce in fondo al tunnel ma è sempre critica la situazione coronavirus in Lombardia. Nella giornata di sabato 28 novembre sono stati accertati altri 4.615 casi in tutta la Regione (a fronte di 37.286 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 12.38 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 1.748 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Nelle ultime 24 ore è diminuito il numero di pazienti nelle terapie intensive (-6 ); in tutta la Regione, complessivamente, ci sono 919 persone nelle rianimazioni con gravi insufficienze respiratorie. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 253 unità per un totale di 7.616. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 8.535 persone affette da SarsCov2 (259 in meno rispetto a ieri).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 37.286, totale complessivo: 4.027.257

- i nuovi casi positivi: 4.615 (di cui 432 'debolmente positivi' e 63 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 250.832 (+4.736), di cui 6.290 dimessi e 244.542 guariti

- in terapia intensiva: 919 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.616 (-253)

- i decessi, totale complessivo: 21.512 (+119)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 360;

Como: 448;

Cremona: 97;

Lecco: 168;

Lodi: 117;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 269;

Sondrio: 63;

Varese: 585

