Covid a Como, il bollettino del 24 aprile: 152 nuovi casi

Stando all'aggiornamento ufficiale del 24 aprile 2021 sull'andamento della pandemia in Lombardia sono state trovate 2.313 persone positive al covid nelle ultime ventiquattro ore. I tamponi effettuati sono stati 50.456 tamponi. Il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 4.58 %.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 24 nuovi ingressi in terapia intensiva in Lombardia. Adesso sono 611 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (33 in meno rispetto a ieri). In una sola giornata i ricoveri nei reparti, invece, sono diminuiti di 135 unità per un totale di 4.050. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.661 persone affette da SarsCov2 (168 in meno rispetto a venerdì).

I casi per provincia

Milano: 757

Brescia: 219

Varese: 239

Monza e della Brianza: 220

Como: 152

Bergamo: 202

Pavia: 114

Mantova: 116

Cremona: 84

Lecco: 72

Lodi: 43

Sondrio: 47