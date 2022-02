Bollettino covid del 3 febbraio: a Como 866 nuovi casi. Vaccinati il 93% degli over 50

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-71). A fronte di 145.872 tamponi effettuati, sono 14.989 i nuovi positivi (10,2%). Anche a Como e provicia la curva dei contagi sta scendendo in maniera abbastanza significativa.

Vaccini agli over 50 a Como e provincia

"Gli over 50 nel Comasco hanno risposto bene alla richiesta dellìobbligo vaccinale: sono quasi il 93%. Catanoso, il direttore sanitario di Ats Insubria, ha chiarito che dovrebbe essere il Ministero a preparare gli elenchi dei non vaccinati e trasferirli all'Agenzia delle Entrate che manderà ai soggetti l'ingiunzione a comunicare alle Ats i motivi per cui non si sono vaccinati.

"A questo punto- conclude Catanoso - sarà il medico a dover fare valutazione di congruità. I non esentati, riceveranno la multa dall'Agenzia delle Entrate. Una multa da 100 euro è irrisoria, ma mio pensiero personale. Se vogliamo fare le cose vanno fatte bene". Catanoso ha anche spiegato che il numero delle persone ricoverate in ospedale è stato relativamente basso in questa ultima ondata nel nostro territorio, nonostante il numero piuttosto alto di positivi. La curva pandemica sta scendendo.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 145.872, totale complessivo: 31.024.850

- i nuovi casi positivi: 14.989

- in terapia intensiva: 218 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.899 (-71)

- i decessi, totale complessivo: 37.416 (+125)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città;

Bergamo: 1.209;

Brescia: 1.910;

Como: 866;

Cremona: 677;

Lecco: 324;

Lodi: 354;

Mantova: 908;

Monza e Brianza: 1.079;

Pavia: 783;

Sondrio: 230;

Varese: 1.458.