Bollettino covid del 29 gennaio: a Como 1036 nuovi casi, oltre 18mila in Lombardia

Sono 18.555 i nuovi casi di covid riscontrati in Lombardia secondo il bollettino di oggi sabato 29 gennaio 2022 su dati della giornata precedente. I ricoverati per covid in terapia intensiva negli ospedali lombardi sono ora 254, ovvero due in più rispetto al precedente dato, ma, in una settimana, sono comunque tredici in meno. I tamponi processati in Lombardia sono stati 167.214, il tasso di positività si conferma in decrescita all'11,09%.

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.074, quindi novantadue in meno rispetto al giorno precedente. Purtroppo, infine, sono ottantotto le persone decedute per covid nell'ultima giornata. 377 in Italia. A Como e provincia i nuovi casi sono 1036, ieri erano 1277.

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Milano, 5353

Brescia, 2789

Varese, 1529

Monza e della Brianza, 1294

Bergamo, 1909

Pavia, 1130

Mantova, 1001

Cremona, 729

Lecco, 488

Lodi, 411

Sondrio, 325