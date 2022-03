Bollettino covid del 28 marzo: a Como 146 nuovi casi, 2.718 in Lombardia

Sono 2.718 i nuovi casi oggi in Lombardia, con 3.427 dimessi/guariti e 8 morti. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati eseguiti 23.496 tamponi, per un tasso di contagio dell'11,57%; 717 gli attuali positivi in meno (153.586). Salgono i pazienti negli ospedali della Lombardia: 47 quelli in terapia intensiva (tre in più rispetto al giorno precedente), 967 quelli nei reparti ordinari (+39 rispetto al giorno precedente). a Como e provincia i nuovi casi sono 146. Da venerdì 1° aprile comincia il mese di allentamento per l'utilizzo del green pass: da maggio sarà pressochè abolito.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 23.496, totale complessivo: 34.700.702

- i nuovi casi positivi: 2.718

- in terapia intensiva: 47 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 967 (+39)

- i decessi, totale complessivo: 39.197 (+8)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.037 di cui 568 a Milano città;

Bergamo: 148;

Brescia: 396;

Como: 146;

Cremona: 65;

Lecco: 68;

Lodi: 22;

Mantova: 102;

Monza e Brianza: 229;

Pavia: 157;

Sondrio: 15;

Varese: 210