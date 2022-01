Bollettino covid del 22 gennaio: a Como 1.838 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Protezione Civile e Ministero della Salute nella giornata del 22 gennaio 2022, i nuovi casi di covid accertati in Lombardia sono ono 31.164; i dimessi o guariti sono 54.486 mentre i morti sono 82. Diminuisce il numero di pazienti negli ospedali della Lombardia: - 2 nelle terapie intensiva (per un totale attuale di 274) e -42 nei reparti ordinari (3.461 in tuttoale ricoverati al 22 gennaio).

I dati del 22 gennaio 2022

i tamponi effettuati: 214.099

i nuovi casi positivi: 31.164

in terapia intensiva: 274 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.461 (-42)

i decessi, totale complessivo: 36.460 (+82)

I dati per provincia

Milano: 9131

Brescia: 4439

Varese: 2699

Monza e della Brianza: 2547

Bergamo: 3018

Como: 1838

Pavia: 1598

Mantova: 1542

Cremona: 1163

Lecco: 888

Lodi: 686

Sondrio: 671