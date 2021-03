Covid, più di 7000 donatori per l'emergenza pandemia: il grazie di Asst Lariana

È passato un anno dalla prima generosa donazione che Asst Lariana ha ricevuto per affrontare l'emergenza covid. In questo giorno simbolico, che ci vede ancora impegnati nella lotta contro il virus arrivano le sentite parole del direttore Banfi a tutti coloro che aiutato Asst Lariana:

«Nei giorni in cui si susseguono immagini e ricordi di un anno di Covid-19, vogliamo cogliere l’occasione della ricorrenza della prima generosa donazione ad Asst Lariana per rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che nel corso dei mesi hanno espresso e stanno continuando a manifestare la propria solidarietà attraverso opere di donazione.

Il vostro agire in modo pronto, concreto e incondizionato attraverso le più svariate manifestazioni solidaristiche, ha consentito al nostro personale e alle nostre strutture sanitarie di far fronte a questa situazione in un sentimento di unione con tutti voi.

Grazie a tutti, singolarmente, a chi è qui indicato e a chi ha scelto l’anonimato. Grazie di cuore a ognuno di voi.

Il direttore generale,

Fabio Banfi».

Sul sito a questo link Gli oltre 7.000 donatori »» i nomi di tutti coloro che con il loro gesto solidale hanno sostenuto il duro lavoro degli operatori di Asst Lariana in tempo di covid.