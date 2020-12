Un giorno di ordinario assembramento a Como

Una lunga coda. Un autentico assembramento davanti alla Questura di Como in viale Roosevelt. Cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o comunque per regolarizzare la loro posizione che non rispettano le norme anti-covid che, come tutti sanno, prevedono il divieto di assembramenti e comunque l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale.

Succede ogni mattina senza che nessuno sia ancora intervenuto. Una situazione che non è sfuggita agli occhi di molti comaschi - costretti a rispettare regole rigidissime in questo senso anche all'aperto - che hanno segnalato il problema alla nostra redazione. Almeno un cinquantina di persone, come si vede dalla foto scatata da un nostro lettore - sostano sul marciapiede indossando regolarmente la mascherina obbligatoria senza però mantenere quella distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.