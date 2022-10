Antinfluenzale e covid: ecco quando e dove fare il doppio vaccino a Como

Anche quest’anno, ATS Insubria è impegnata nelle misure di contenimento della diffusione di virus in grado di colpire soggetti fragili o esposti professionalmente. A tal fine, sono state organizzate, in collaborazione con ASST Lariana, giornate di apertura del centro vaccinale in Via Napoleona 60, a Como, con accesso diretto riservato agli Operatori delle Forze dell’Ordine e al Personale scolastico. Nella stessa seduta vaccinale, sarà offerta la co-somministrazione anticovid e

antinfluenzale, a partire da martedì 11 ottobre p.v., per ogni martedì e giovedì del mese di ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ats Insubria, auspicando la più ampia adesione alla campagna di vaccinazione da parte dei soggetti che rientrano nella platea di eligibili per tale programma vaccinale, ha predisposto per ulteriori informazioni una linea diretta al numero 333 3322435, attiva da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.