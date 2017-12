Nuove panchine tra viale Geno e Sant'Agostino

Lo scorso 30 giugno, alla presenza del sindaco di Como, Mario Landriscina, e del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, è stata inaugurata la nuova passeggiata a lago nel tratto antistante il molo di piazza Sant'Agostino (all'inizio di viale Geno), ora interessato da una nuova installazione a completamento degli arredi urbani.

Si tratta nello specifico di una serie di panchine, tutte senza schienali, in cemento verniciato bianco e di varie forme: due sono circolari con al centro delle fioriere, mentre altre sono curve e composte da più elementi. Nella stessa piazzetta è stato installato in collaborazione con la Città dei Balocchi anche un grande alberto di Natale.

Rimane invece ancora irrisolto, sempre in viale Geno, il problema dei new jersey, rispetto al quale lo scorso settembre si era spesa in consiglio comunale la consigliera di minoranza Ada Mantovani chiedendone la rimozione. Successivamente, l'assessore comunale Marco Galli, durante il sopralluogo a Como dell'assessore regionale al Territorio, Viviana Beccalossi, si era così espresso: "In questo momento ci sono problemi più urgenti da risolvere. Certamente troveremo nelle prossime settimane una soluzione adeguata. Evidentemente non lo è quella dei new jersey che vedremo come sostiuire".