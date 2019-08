I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como e al lago

Ultimo weekend d'agosto e prima domenica di settembre con alcuni appuntamenti importanti a Como e dintorni, Svizzera compresa. La musica la fa da padrona soprattutto a Como mentre il cinema è di casa a Locarno. Ma vediamo insieme tutti gli appuntamenti di questo weekend con anche il lago di Como sempre protagonista con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

1 - Fiera di Sant'Abbondio

Fino al 3 settembre 2019 al via la nuova edizione della Fiera di Sant’Abbondio, anche quest’anno allargata a diversi spazi della città per coinvolgere le associazioni del territorio attive nel settore agroalimentare, così come un ampio pubblico formato da comaschi di tutte le età e dai turisti che saranno in città nei giorni della manifestazione. L’appuntamento con la tradizionale Fiera zootecnica è lunedì 2 settembre alle 10 in viale Cattaneo, e per i più piccoli domenica torna la fattoria didattica. Le premiazioni del concorso zootecnico sono in programma martedì 3 settembre alle 20,30 nel complesso di Sant’Abbondio in via Regina. La tradizione si rinnova con street food e prodotti a filiera corta o a km zero, mercatini e attività per i più piccoli. Lo spazio destinato allo street food è in largo Miglio: si parte dalle 19,30 alle 23,30 di sabato 31 agosto, si prosegue domenica 1 settembre dalle 8,30 alle 23,30. Il mercato occasionale agricolo si svolgerà in viale Cattaneo domenica 1 settembre dalle ore 8,30 alle ore 18,30. I mercatini saranno in largo Spallino domenica 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

2 - Fiera del Libro

La Fiera del Libro di Como (67^ edizione), come sempre ospitata dalla suggestiva piazza Cavour, prenderà l’avvio sabato 24 agosto, sotto l’elegante e ampio tendone climatizzato (600 metri quadrati), che custodirà centinaia e centinaia di libri, nuovi e usati, volumi antichi, stampe d’epoca, manifesti, guide turistiche e molto altro, offrendo un’ampia ed eterogenea scelta, per tutti i gusti e tutte le tasche. L’appuntamento sarà quotidiano, con apertura dal mattino a tarda sera. Ricca come sempre la possibilità di assistere a presentazioni librarie, incontri con gli autori, partecipare a dibattiti e confrontarsi su temi culturali, letterari, storici, d’attualità.

3 - Villa del Grumello

Molte le attività previste nel Parco del Grumello. In programma l’ultimo matinèè jazz della stagione con il concerto alla Serra di Paolo Tomelleri. Riprendono poi le attività dedicate ai bambini e alle famiglie coi laboratori di riciclo curate da Associazione Battito d’Ali. Domenica 1 settembre, ore 11.30 - 12.30 Paolo Tomelleri racconta Django Reinhardt. Un lungo percorso tra musica leggera e jazz sui principali palcoscenici italiani e internazionali. È superfluo presentare Paolo Tomelleri perché è la sua carriera che parla per lui. Lo si ascolta con attenzione mentre racconta la storia del Jazz che ha vissuto con i più grandi artisti internazionali e racconta la storia i brani che esegue. Ore 15,30 - 17 Le farfalle del Grumello. Alla scoperta dei fiori che le attirano. Laboratorio creativo con materiali di recupero e riciclo.

4 - Blues to Bop

La trentunesima edizione di Blues to Bop celebrerà a Morcote, sul lago di Lugano, dal 29 agosto all'1 settembre la storia della musica blues con quattro giorni di concerti gratuiti e approfondimenti. I numerosi ospiti internazionali si cimenteranno in performance di tutti i registri del genere, chiudendo idealmente la stagione degli eventi estivi all’aperto. Un’edizione fortemente declinata al femminile quella di quest’anno che darà largo spazio alla nuova generazione americana con talenti come Leyla McCalla, Vanessa Collier, Jamiah Rogers, Jontavious Willis e Hubby Jenkins. Artisti che a dispetto della giovanissima età sfoggiano un repertorio profondo che scandaglia tutta l’intensità e l’emozione della musica roots statunitense, curando e continuando la tradizione centenaria del blues.

5 - Zelbio Cult

Sabato 31 agosto chiude gli incontri della dodicesima edizione di Zelbio Cult Björn Larsson, lo scrittore svedese più apprezzato in Italia, autore del bestseller “La vera storia del pirata Long John Silver”. L’autore parlerà della sua ultima pubblicazione “La lettera di Gertrud” (Iperborea, 2019), un romanzo sulla storia e sull’identità, su come questa venga costruita e in parte imposta, e sui limiti della libertà umana. Una storia di identità, di libertà e di scelta. E sul prezzo che a volte è necessario pagare per il diritto a questa scelta.

6 - Bacco a a vela sul lago di Como

Bellagio Sailing presenta per tutta l’estate “Bacco a Vela”, tour alla scoperta del Lago di Como e delle sue perle, abbinati a degustazioni di vini, durante i quali gli ospiti a bordo potranno apprendere e testare vini di diverse regioni italiane, divertendosi a scoprirne i profumi nelle acque lariane. Le degustazioni di vini saranno guidate da un esperto sommelier e personalizzate per esperienze romantiche di coppia, gruppi di amici, o famiglie alla scoperta della destinazione. “L’esperienza “Bacco a vela” è un progetto ambizioso con cui vogliamo trasmettere i tesori del nostro territorio, con percorsi di degustazione di vini selezionati grazie al supporto di professionisti del settore” commenta Carlo Tettamanzi, Ceo e primo skipper della flotta “abbinando il gusto alla navigazione, ci offre la possibilità di percorrere infinite rotte e di osservare il Lago di Como da una nuova prospettiva”.

7 - Monte Generoso

Sono datate 1890 le prime salite con treni trainati da locomotive a vapore. Durante gli anni di guerra l’attrazione turistica sembra aver fatto il suo tempo e il proprietario vorrebbe smontare la ferrovia e vendere il ferro dei binari. Gottlieb Duttweiler, fondatore della Migros, è invece fermamente convinto che la straordinaria terrazza panoramica del Monte Generoso debba essere conservata. Senza esitare, nel 1941 compra la ferrovia, che dopo 75 anni continua a essere sostenuta grazie al contributo dal percento culturale Migros. Un po' per rivivere questa lunga storia, il treno a vapore del 1890, il più vecchio in circolazione in Svizzera, permette di rivivere i tempi della Belle Époque salendo fino alla cima del Monte Generoso.

8 - Luoghi da scoprire Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. L'escursione parte da piazza Camerlata e comprende anche la visita alla Cava di Camerlata. Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana. A Villa Carlotta secondo appuntamento con il Giardino musicale di Villa Carlotta, un format musicale non canonico proposto da Villa Carlotta insieme all’Associazione Amici della Musica di Monza.. Qui poi le nostre guide con tutte le ville aperte, le 5 camminate più belle sul lago di Como e dove guardare i tramonti più belli sul Lario. Ma anche dove fare un aperitivo, dove andare al lido e tutti i rifugi del lago di Como. 9 - Le mostre

Prosegue fino al 24 novembre nella Pinacoteca Civica di Como la mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. L’artista viene ricordato attraverso cataloghi di mostre personali, saggi critici sul suo lavoro e una scelta di recensioni che Radice, in veste di critico, firmò per artisti contemporanei.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.“

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

10 - Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 24 agosto 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno

