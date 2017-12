Cosa fare questo weekend a Como

Il nuovo Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio, illuminato esternamente in queste settimane anche dal Magic Light Festival, sarà aperto anche sabato 30 e domenica 31 dicembre con orario continuato dalle 10 alle 18. Un’ottima occasione per scoprire questa nuova e originale realtà museale in cui è la villa stessa - un gioiello Liberty fresco di restauro – a raccontarsi lungo un itinerario alla scoperta della sua storia, strettamente legata a quella di Davide Bernasconi (primo proprietario e importante imprenditore tessile) e a quella della città di Cernobbio.

Il Circo Millennium Viviana Orfei trascorrerà le prossime festività natalizie nella città di Como dal 22 dicembre 2017 all'8 gennaio 2018. Il circo nasce da un’idea di Roberto Coda Prin e dei figli Elvis e Derek, una storica famiglia circense discendente dall’antico circo Gerardi.

Sabato 30 dicembre, dopo un pomeriggio trascorso al Museo Giovio con la visita narrata delle ore 15 e il laboratorio Polvere di stelle alle ore 16, bambini e famiglie si potranno deliziare con lo spettacolo di circo-teatro NOTTE MAGICA a cura della compagnia Il Teatro Viaggiante, in scena alle ore 17,15 presso il Teatro La Lucernetta.

Ecco poi gli eventi principali della notte di San Silvestro. A Como la mezzanotte, senza l'abituale festa di mezzanotte con Dj, verrà quindi festeggiata con fuochi pirotecnici esplosi da una piattaforma galleggiante, accompagnati da musica diffusa, nello straordinario palcoscenico naturale offerto dal primo bacino del Lago di Como.

Quest’anno, per la prima volta a Como, si potrà festeggiare l’ultimo dell’anno anche in un Teatro dell’800, ovvero il Teatro Sociale di Como. Con il pacchetto speciale Capodanno, il 31 dicembre si potrà prendere parte ad una serata esclusiva, partecipando prima al balletto “Don Chisciotte” alle ore 20.00 e poi alla cena di gala presso la splendida cornice della Sala Bianca.

Justine Mattera e Dolcenera per un Capodanno in formato Hollywood per Casinò Campione d’Italia a San Silvestro potranno attendere lo scoccare della mezzanotte ammaliati da una conturbante Marylin Monroe o eccitati dalle avventure di uno stralunato James Bond, prima di scatenarsi nel ballo alla maniera di John Travolta.“

Il Capodanno al Teatro Comunale San Teodoro vede protagonisti i comici dal cabarettificio per una serata scoppiettante e piena di risate. Anche quest'anno Il CAPODANNIFICIO si riconferma la scelta migliore per salutare il vecchio anno e iniziare il nuovo con una grossa risata sulle labbra.

All'Officina dell Musica di Como un Capodanno live con tanta musica jazz, pop e dance a partire dalle 20. Sul palco, mentre verranno serviti piatti tipici per attendere il nuovo anno, troveremo Cecilia Casella (voce), Marco Porritiello (batteria), Franco Silano (pianoforte), Guido Bergliaffa (basso e contrabbasso).