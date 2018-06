Autisti picchiati a Como, processo rinviato per i quattro aggressori

Niente processo neanche martedì 12 giugno 2018 per i 4 giovani aggressori stranieri dei due autisti di Asf: i due conducenti erano stati picchiati nella serata del 5 giugno da un gruppo di immigrati che pretendeva di viaggiare sul bus senza biglietto.

Gli arrestati, processati per direttissima, avevano chiesto i termini a difesa. L'udienza era stata rimandata a oggi, 12 giugno, ma i quattro, comparsi in tribunale a Como, sono stati rimandati al 21 giugno.

La vicenda, come noto, è balzata agli onori delle cronache nazionali: Massimo Bornino e Pietro Lombardi, i due autisti aggrediti, sono stati ricevuti prima dal sindaco di Como e poi hanno incontrato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, venuto apposta in città per affrontare il caso durante un incontro in Prefettura.

Adesso per gli autisti dei bus, ma anche per il personale di Trenord anch'esso spesso nel mirino dei violenti, sono in arrivo nuove misure di sicurezza.