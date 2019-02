Tir fuori strada, incidenti e alberi caduti: 120 interventi dei pompieri per la neve in provincia di Como

120 interventi dei vigili del fuoco per la nevicata che ha interessanto la provincia di Como nella giornata di venerdì 1° febbraio e nella notte su sabato 2 febbraio 2019, causando molti disagi alla viabilità. Caos nonostante la chiusura delle scuole a Como decisa dal sindaco Landriscina che ha scatenato un mare di polemiche, cui il Comune ha risposto in serata.

Piante e alberi pericolanti

La maggior parte degli interventi dei pompieri sono stati per piante e rami pericolanti caduti sulle strade o su alcune abitazioni e tettoie. Nella mattinata di venerdì alcuni rami caduti sui binari avevano mandato in tilt la circolazione ferroviaria di Trenord.

Per una grossa pianta caduta i vigili del fuoco hanno allertato il sindaco di Nesso che ha dovuto provvedere alla segnalazione della chiusura della strada provinciale 44, in prossimità del Pian del Tivano, per l'impossibilità di effettuare la rimozione. Gli uomini impegnati sono stati circa 80, tra permanenti e volontari, con l'utilizzo di una ventina di automezzi.



Allertate anche alcune squadre della protezione civile provinciale a cui i pompieri hanno affidato circa 15 interventi ulteriori di verifica ed eventuale rimozione di rami caduti.

Qualche intervento è ancora in corso, ma la situazione pare stia tornando alla normalità.

Incidenti e mezzi fuori strada

Ma i vigili del fuoco sono stati impegnati anche per alcuni incidenti stradali e per il recupero o traino di automezzi finiti fuori strada che non riuscivano più a rientrare sulla carreggiata a causa della neve. Si è trattato soprattutto di autobus e camion sprovvisti di catene che hanno bloccato e rallentato la viabilità su diverse arterie della città e della provincia, come successo a Lurago d'Erba in mattinata o in via Bellinzona nel tardo pomeriggio.