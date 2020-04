Immobiliare a Como: viale Geno la più cara, ma anche la città murata non scherza

Sarà soltanto nella seconda parte dell'anno che si potranno vedere in modo limpido gli effetti della crisi economica da coronavirus sul mercato immobiliare, intanto il Borsino 2020 offre uno specchio dei prezzi a Como allo stato attuale.

Tantissimi i fattori da tener presenti, la zona e il pregio dell'immobile i 2 più influenti. A Como città la soluzione meno economica è una villa nuova o di recentissima ristrutturazione in Viale Geno. Qui i prezzi arrivano a 5.100 euro al metro quadro. Nella stessa zona e nelle stesse condizioni un appartamento si assesta intorno ai 3.900 euro al mq. Ce la si cava più a buon mercato, si fa per dire, in Viale Crispi dove una villa nuova ci costa 4.400 al metro quadro, mentre l'appartamento pari condizioni intorno ai 3.600. Non se la cava affatto male neanche la Città Murata dove un appartamento nuovo costa 4.600 euro al metro quadro.

Fuori dal centro

Scendono invece rispetto all’anno passato i prezzi delle zone limitrofe al centro. A Camerlata per esempio per un appartamento si va dai 900 ai 2.100 euro al metro quadro, mentre in periferia, l'esempio è Monte Olimpino, si spende leggermente di più, cioè tra i 950 e i 2.200.

Gli affitti

Il Borsino immobiliare dà poi una stima degli affitti in città. Un trilocale in centro costa al mese fra i 650 e gli 800 euro, mentre in periferia fra i 600 e gli 800. I monolocali si assestano intorno ai 500/600 in centro e ai 350/450 in periferia.