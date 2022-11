In forma con il Black Friday: abbonamenti in palestra e attrezzi in super promo

Sfruttare gli sconti del Black Friday per rimettersi in forma, perché no? Certo, forse può sembrare strano, ma tutto ciò che viene venduto può essere acquistato in sconto, se si riesce ad approfittare della giusta occasione. E il Novembre Nero, come ormai è stato ribattezzato l'undicesimo mese dell'anno, permette di fruire di ottimime scontistiche per seguire un percorso di benessere e ricomposizione corporea.

In forma con il Black Friday 2022

Vi starete chiedendo perché sfruttare gli sconti del Black Friday 2022 per migliorare la vostra forma fisica, anziché per acquistare un nuovo paio di occhiali in offerta, o un paio di jeans che possa rendere trendy e alla moda il vostro stile di abbigliamento quotidiano. La risposta è semplice: il benessere fisico, ancor di più oggi rispetto al passato, è una componente fondamentale per vivere una vita sana.

Quindi, su cosa puntare per rimettersi in forma spendendo poco? Le opportunità sono innumerevoli, ve lo assicuriamo, e con il Black Friday anche quelle solitamente più proibitive possono essere alla portata di tutti.

Abbonamenti in palestra

Sono molto le palestre che con il Black Friday propongono importanti pacchetti sconto per iscriversi alla sala pesi o ai corsi. Le modalità sono differenti, tutte, a loro modo, convenienti. Vediamo quali sono quelle più diffuse, proposte solitamente dalle grandi catene:

un mese di abbonamento gratis sala più corsi: è la formula più apprezzata dagli utenti, poiché possono provare tutta la vasta gamma di servizi proposti, e capire se l'ambiente della palestra può portare dei benefici al proprio benessere. Solitamente le palestre propongono il primo mese gratis, con la condizione di acquistare un abbonamento più lungo successivamente (3 o 6 mesi). È la soluzione ideale per chi ha giàò la convinzione di voler 'alzare la ghisa'.

dieci giorni di prova gratuita in palestra, senza obbligo di iscriversi. Solitamente le palestre permettono ai nuovi utenti di provare qualche corso, per un massimo di tre giorni feriali, prima di abbonarsi, ma senza vincoli. Ecco che con il Black Friday i giorni di prova gratuita, senza obblighi successivi, spesso vengono allungati a sette o dieci giorni. Un'ottima occasione per chi vuole rimettersi in forma, ma non sa se la palestra sia l'ambiente più ideale alle proprie esigenze.

tre mesi gratis più 9 in abbonamento: alla fine dei conti, si tratta di stipulare un abbonamento annuale, scontato di tre mensilità: se siete già patiti di palestra, e non potete farne a meno, è la soluzione da prendere al balzo (certo, le strutture che propongono questo tipo di pacchetti si contano sulle dita di una mano, bisogna essere fortunati).

Black Friday e allenamento in casa

Se preferite invece un tipo di allanamento diverso, magari tra le mura di casa o all'aria aperta, e comunque non 'mescolati' con altre persone in palestra, le soluzioni sono numerose. Con gli sconti per il Black Friday potreste assicurarvi attrezzatura e accessori per mantenervi in forma a un piccolo prezzo. Ecco alcune ipotesi d'acquisto.

Se siete oberati dagli impegni di lavoro e non sapete mai quando sarà l'occasione buona per ritagliarvi del tempo per la vostra attività fisica, potreste pensare di acquistare gli attrezzi necessari per ricrearvi una piccola palestra in casa, in camera da letto o in quella degli ospiti. C'è anche chi, più amante del fitness, potrebbe ricrearsi la propria sala pesi in garage. Ecco cosa potrebbe servirvi (e che potrete trovare ampiamente scontato nei negozi online o fisici di settore):

tapis roulant : anziché correre all'aria aperta, prima di andare a lavoro o nel tempo libero, potete camminare o correre sul più classico dei tappeti scorrevoli, sfruttando diverse velocità e inclinazioni per la vostra corsa. Un classico intramontabile.

: anziché correre all'aria aperta, prima di andare a lavoro o nel tempo libero, potete camminare o correre sul più classico dei tappeti scorrevoli, sfruttando diverse velocità e inclinazioni per la vostra corsa. Un classico intramontabile. cyclette : amate pedalare, ma il freddo pungente dell'inverno non vi invoglia a 'infagottarvi' e andare sulle strade di campagna (magari ghiacciate)? La cyclette può essere il vostro alleato per allenare con cura e dedizione le gambe e, più in generale, la parte bassa del vostro corpo.

: amate pedalare, ma il freddo pungente dell'inverno non vi invoglia a 'infagottarvi' e andare sulle strade di campagna (magari ghiacciate)? La cyclette può essere il vostro alleato per allenare con cura e dedizione le gambe e, più in generale, la parte bassa del vostro corpo. panca : in commercio ce ne sono delle più svariate, con schienale reclinabili a diverse angolazioni. Sono lo strumento ideale per alzare un po' di pesi o fare distensioni con il bilanciere. La soluzione ideale per chi desidera aumentare la propria massa muscolare su petto e braccia.

: in commercio ce ne sono delle più svariate, con schienale reclinabili a diverse angolazioni. Sono lo strumento ideale per alzare un po' di pesi o fare distensioni con il bilanciere. La soluzione ideale per chi desidera aumentare la propria massa muscolare su petto e braccia. manubri : possono essere usati per esercizi in piedi, oppure sfruttati in combinazione con una panca piana per distensioni. In commercio potrete trovarne in sconto fino al 30% anche in 'kit': se volete progredire con il peso, ma non avete lo spazio in casa per contenere diverse coppie di pesi, potreste pensare di acquistare la classica valigetta con manubri e dischi in ghisa da aggiungere progressivamente man mano che si vuole 'spingere' di più con i pesi.

: possono essere usati per esercizi in piedi, oppure sfruttati in combinazione con una panca piana per distensioni. In commercio potrete trovarne in sconto fino al 30% anche in 'kit': se volete progredire con il peso, ma non avete lo spazio in casa per contenere diverse coppie di pesi, potreste pensare di acquistare la classica valigetta con manubri e dischi in ghisa da aggiungere progressivamente man mano che si vuole 'spingere' di più con i pesi. rack: non è uno strumento per tutti, ma gli atleti più avanzati potrebbero essere interessati, a maggior ragione a fronte di sconti molto importanti. Si tratta di una struttura complessa, di grandi dimensioni, che è possibile sfruttare per fare squat con bilancere, o trazioni. Un box ideale per allenare tutto il corpo e migliorare il proprio fisico con cognizione e duro allenamento.

Se invece preferite un allenamento più tranquillo, con il quale lavorare su postura e elasticità, lo yoga e il pilates sono le attività fisiche che fanno per voi. Sono gli sport ideali per prendere confidenza con il proprio corpo e migliorare le prestazioni di vita quotidiana. Con il Black Friday troverete in sconto tutto ciò che vi serve, al miglior prezzo: mat, tappetini, coperte, blocchi in sughero, barrell, bender e borse di sabbia.

