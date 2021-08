Verde privato invade suolo pubblico a Rebbio

Gallery



I frontisti non si preoccupano di curare il proprio verde che, uscendo dalle loro proprietà invade il suolo pubblico. Due foto di via Pasquale Paoli. La prima all'altezza dell'ex distributore Esso dove il marciapiede è praticamente impraticabile; la seconda in corrispondenza del civico 46 dove una siepe sta già uscendo dalla recinzione. Infine via Somigliana all' incrocio con via Stazzi dove i rami delle robinie hanno già occupato metà carreggiata. No comment.