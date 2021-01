Como, rifiuti abbandonati in via Rienza: la segnalazione di un cittadino

Buongiorno, Segnalo la situazione di continui rifiuti abbandonati in via Rienza, alla fermata del bus. Ormai da diversi mesi i cestini e zona limitrofe vengono lasciati rifiuti di ogni genere. Penso di aver mandato almeno 10 mail con altrettante foto al comune ma non è servito a nulla. In un occasione ho anche trovato una signora abbandonare i sacchetti dell' immondizia, contattato il 112 ma senza esito perché la competenza era della polizia municipale. Spero si possa intervenire e individuare i soggetti che non rispettano il regolamento in ambito di raccolta rifiuti e sanzionare questi comportamenti.