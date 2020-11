Il miraggio del posto di lavoro in Svizzera diventa una truffa: la segnalazione di un lettore

Un lettore ci segnala un tentativo di truffa in cui è incorso durante la sua ricerca di un'occupazione professionale nell'ambita Svizzera. Riportiamo qui di seguito integralmente il testo della mail dove abbiamo censurato il nome dell'azienda e il nome di persona di un'asserita dipendente, poiché entrambe sono estranei al tentativo di truffa. Il testo, come vedrete, è in un pessimo italiano, segnale questo, già di per sé, di un tentativo di truffa.

Caro Candidato, Il dipartimento di reclutamento dell 'Hotel D******* Lugano vi dà il benvenuto ancora una volta. Tuttavia, abbiamo ricevuto e letto il CV con soddisfazione per il posto vacante di (cuoco). Dopo averlo letto, abbiamo accettato di assumerti in azienda per il posto vacante per il quale hai fatto domanda. Abbiamo anche preso questa decisione in base al tuo riprendere e in parte sulle risposte alle poche domande. Anche io desidera comunicarti che i dipendenti devono arrivare qui in Svizzera una settimana prima della data di ripresa per un corretto orientamento. Con la presente ti presento i termini e le condizioni generali alle quali sei stato occupato Termini generali e condizioni 1) Stipendio: lo stipendio assegnato per questa posizione è di 3000 euro mensili. i) Indennità: hai diritto a un'indennità settimanale di 160 euro esclusivo dallo stipendio. ii) Incremento salariale: alla fine avrai un incremento salariale del 5% dei primi sei mesi di servizio effettivo. 2) Alloggio e intrattenimento: la compagnia ti assiste pagando al 50% dell'affitto e delle bollette mensili dell'alloggio. La sistemazione include un appartamento con due camere con servizi internet, servizi igienici e cucina completamente attrezzata 3) Orario di lavoro, giorni di riposo e festivi: lavorerai 6 giorni a settimana, 54 ore a settimana e 9 ore al giorno. Sarai libero per tutta la domenica come dalle 10:00. Avrai due settimane rompere ogni 5 mesi. 4) Lavoro straordinario e indennità: per qualsiasi attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro di cui sopra, ti verrà rimborsato in conformità con il codice del lavoro. 5) Obblighi: sei obbligato a fare del tuo meglio sul lavoro in particolare durante le ore di lavoro. 6) Durata del contratto: il contratto avrà una durata di due anni e può essere rinnovato o risolto su decisione di uno o entrambe le parti con motivi giustificati 7) Benefici: i dipendenti devono essere registrati presso la salute dell'azienda polizza di assicurazione, avere un periodo di prova di una settimana al vostro arrivo a la compagnia durante la quale ti verrà rimborsato in base al codice del Lavoro 8) Uniforme: i dipendenti devono comparire nell'uniforme ufficiale dell'hotel. 10) Documenti richiesti: prima di poter viaggiare in Svizzera e riprendere lavoro, avrai bisogno di alcuni documenti necessari per il tuo ingresso gratuito e lavoro in Svizzera. Tali documenti devono essere trattati presso l'ambasciata canadese in Ucraina perché l'ambasciatore svizzero a L'Ucraina è azionista di Hotel D******* Lugano e quindi si occupa del trattamento dei documenti di lavoro e dei contratti. I documenti sono: Numero di previdenza sociale (SSN) Autorizzazione alla migrazione Permesso di lavoro Permesso residenziale Modulo del contratto I seguenti documenti e informazioni saranno richiesti da voi in per elaborare i documenti sopra richiesti per il trasferimento Svizzera . I seguenti documenti e informazioni devono essere richiesti per elaborare i documenti richiesti sopra per il tuo trasferimento qui in Svizzera. Nota anche che sarai responsabile del 30% per l'elaborazione di questi documenti e per ottenerli dall'Ambasciata svizzera. -Carta d'identità -La tua tessera sanitaria - 2 foto formato tessera colore - Il tuo attuale indirizzo di residenza, città e paese - Il tuo numero di telefono di contatto -I documenti devono essere inviati a noi tramite Whatsapp per motivi di sicurezza al numero +4 1779622*** Il mio rispetto I documenti di cui sopra devono essere utilizzati per elaborare tutti i documenti necessario per viaggiare e lavorare in Svizzera. Sperando che il i termini e le condizioni sopra indicati sono soddisfacenti, aspetto una tua risposta con i documenti e le informazioni richiesti NB: puoi contattare qui tramite Whatsapp al numero +4 1779622*** per qualsiasi informazione necessaria. non abbiamo ricevuto chiamate al telefono perché di molte chiamate che arrivano contemporaneamente. puoi scriverci su Via Whatsapp +4 1779622*** e sarà presente la nostra responsabile delle assunzioni, la signora B***** G******. l nostro hotel si chiama. Hotel D*******. i miei nomi sono ::: Mrs B***** G****** Il nostro indirizzo dell'hotel è a: Via Lugano Svizzera