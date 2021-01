Le pessime condizioni dei marciapiedi in via Bellinzona

Facendo seguito alla precedente segnalazione sulle condizioni di Via Rosales che, post nevicata, sono ulteriormente peggiorate presentando avvallamenti da far impallidire una pista da sci freestyle ma, sopratutto con riferimento alla morte di un povero cucciolo in Via Cardina, vorrei evidenziare la pericolosità dei marciapiedi di Via Bellinzona bassa. All'altezza dei civici 16/18, in prossimità della fermata autobus, ci sono delle buche che mettono a serio rischio gambe e caviglie. Scendendo poi verso il lago, oltre alle lastre staccatesi dai muretti, dopo una settimana dalla nevicata, sul marciapiede ci sono ancora a terra rami e piccoli tronchi, per non parlare della famigerata grata all'altezza di via Passerini, dove si scivola peggio che su uno scoglio, a causa della superficie ormai liscia e di un rigoglioso muschio. Per ovviare al rischio di riportare traumi, come successo a tanti malcapitati, tra cui la sottoscritta che ci ha lasciato il malleolo, tanti pedoni preferiscono arrischiarsi camminando sulla carreggiata e tanti quadrupedi si rifiutano di camminarci sopra, obbligando i padroni a prenderli in braccio. Confidando l'ennesima denuncia sullo stato delle cose possa condurre ad una pronta azione da parte del Comune per la messa sicurezza della sola discesa a lago pedonale