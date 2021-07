Via Borgovico, dove l'immondizia diventa una barriera architettonica anti-disabili

Riceviamo e pubblichiamo la foto di un lettore di QuiComo che si è imbattuto in una situazione a dir poco spiacevole, soprattutto per i disabili. In via Borgovico un marcipiede è risultato completamente ostruito dai rifiuti. Bidoni, sacchi e scatoloni occupavano l'intera larghezza del passaggio costringendo i passanti a scendere dal marcipiede. Immaginate, ora, di essere un disabile in carrozzina o con altri sistemi di deambulazione. Il disagio arrecato è lampante.