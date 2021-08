Green pass, obbligo per il personale scolastico: ma sono troppe le matasse burocratiche. La segnalazione

L'obbligo di vaccino per il personale scolastico è stato oggetto dell'ultimo decreto. Ma anche chi si adegua alle norme ha spesso difficoltà ad ottenere il certificato e in questo caso, che ci segnala la signora Aurelia, essendoci di mezzo il lavoro è davvero un problema non da poco. Ci scrive:

«Scrivo dalla provincia di Como e faccio parte del personale scolastico che come noto avrà obbligo di vaccinazione. Mi ritrovo​ purtroppo nel pieno di una matassa che non riesco a districare. Pur avendo completato il ciclo vaccinale ormai a giugno non mi arriva la certificazione verde, a quanto pare il problema sarebbe da attribuire all' eterologa. Ora ho provato tutte le strade -1500, numero verde, mail, medico di famiglia, recarmi di persona presso l'hub- ma tutto è vano, perdita di tempo e informazioni inutili. Praticamente mi ritrovo senza interlocutori, l'unica risposta alla mail da parte del Ministero era in automatico, con relativa sensazione di presa in giro. Vi ringrazio per la vostra attenzione».