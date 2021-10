Una faina morta in via Rubini

Insolito (e in questo caso un po' triste) ritrovamento in una delle vie del centro Como. Un lettore ha segnalato la presenza di una faina, purtroppo priva di vita, in via Rubini. La faina, per quanto sia abbastanza diffusa anche in Italia, generalmente evita di addentrarsi così tanto negli insediamenti umani prediligendo le aree boschive o tutt'al più le aree antropizzate ma periferiche. Non è chiaro il motivo dell'esemplare segnalato dal lettore, forse l'urto con un'automobile.