Cespugli selvaggi in via Salita dei Cappuccini: pericolo per la circolazione

"Buongiorno, sono un cittadino comasco residente in via Salita dei Cappuccini. Vorrei segnalare la situazione a dir poco incresciosa del verde lungo la ferrovia che costeggia la salita cappuccini. Le erbacce ormai arrivano quasi a metà carreggiata costringendo chi sale da zona San Giuseppe a viaggiare in mezzo alla strada rischiando un frontale con chi arriva in direzione opposta. Credo sia ora di tagliare l'erba, che sia compito del comune o delle ferrovie, in quanto la situazione è veramente pericolosa per noi cittadini, soprattutto per motociclisti e ciclisti. Grazie".