Scie di aerei sul cielo di Como, la domanda della nostra lettrice

In tanti hanno osservato sul cielo di Como, ma anche in tantissime altre città italiane, le scie aeree su cui si sono sviluppate molte teorie. Anche se è noto che sono da attribuirsi alla rapida condensazione del vapore acqueo presente nei gas di scarico degli aerei in alta quota, qualcuno la pensa diversamente e ci sono molte ipotesi (alcune un po' complottiste) in merito. Romina, la lettrice che ci invia questa foto e ci scrive ha solo una curiosità che magari qualcuno di voi saprà spiegare: "Potete cercare di capire perché il cielo di Como è sempre pieno di aerei anche di notte che rilasciano queste scie che formano queste ragnatele? Non sono nuvole. Cosa rilasciano?"