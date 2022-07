E siamo in crisi idrica: la segnalazione

Via Montesolaro, 14 · Cantù

Via Montesolaro, 14 · Cantù

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci arriva questa segnalazione che riportiamo integralmente col video allegato: "Ho mandato mail all'ufficio tutela ambientale di Cantù perché si tratta di una azienda di Cantù che tutte le mattine distribuisce acqua all'erba nonostante sia vietato da una ordinanza, non hanno risposto e non hanno verificato. A inizio settimana ho mandato mail al sindaco che mi ha detto si sarebbe attivata. Nemmeno lei è riuscita a far rispettare la sua ordinanza nonostante il suo impegno, e questo mi spiace perché ci sono attività allo stremo e loro pensano a tenere il prato verde... Se qualcuno può verificare.."