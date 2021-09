Obblighi e divieti: le regole da sapere per usare il monopattino elettrico in centro Como

La polizia locale di Como ha promosso una campagna di informazione e sensibilizzazione riguardo l'utilizzo dei monopattini elettrici che, come noto, si sono diffusi enormemente in città. Infatti, molti addetti alle consegne di cibo a domicilio sono passati dalla bicicletta al monopattino elettrico e la stessa scelta l'hanno fatta tanti residenti del centro. Inoltre spostarsi a bordo di questo mezzo elettrico è diventato una forte attrattiva anche per i turisti, tanto più che da poco è arrivato in città anche un servizio di noleggio di monopattini.

Insomma, i monopattini sembrano dimostrare che la mobilità elettrica non solo è il futuro, ma è ormai anche il presente. Ma proprio per questo bisogna conoscere bene come utilizzarla. Ecco, allora, l'idea della polizia locale di Como: una campagna di informazione sui social che illustra alcune regole che tutti i "monopattinisti" devono conoscere.

Le norme di riferimento

Innanzitutto, il monopattino elettrico è un veicolo e risponde a quella parte del codice della strada che riguarda i velocipedi. Il suo utilizzo è regolato dalla Legge n.8 del 28 febbraio 2020 e dall'articolo 182 del Codice della Strada.

Obblighi, limiti e divieti

- Limite di velocità di 25 km/h sulla carreggiata

- Limite di 6 km/h nelle aree pedonali

- Di sera, o visibilità ridotta, obbligo di luce anteriore e posteriore, e bretelle o giubbino riflettente.

- Vietata la circolazione su marciapiedi e spazi riservati ad altri veicoli o pedoni.

Dove si può circolare

- strade urbane con limite a 50 km/h

- strade extraurbane solo se presente pista ciclabile

- aree pedonali urbane