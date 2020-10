Cernobbio, illegittima la multa alla minicar in sosta sui posti moto

Aveva ragione lei e lo ha dimostrato portando il Comune di Cernobbio davanti al giudice di pace. Dopo 9 mesi è arrivata la sentenza: la multa che un vigile di Cernobbio le ha dato il 17 gennaio 2020 era illegittima e per questo il giudice l'ha annullata.

L'agente di polizia locale aveva affibbiato alla donna una contravvenzione perché la sua minicar sostava sui posti bianchi per le moto. Lei, però, ha presentato ricorso e senza neanche avvalersi di un avvocato ha dimostrato che la minicar secondo la legge è equiparata a un motociclo e per questo può sostare sui posti destinati alle moto, purché si tratti di posti privi dei singoli stalli per le due ruote. Come quello, appunto, situato in via Cinque Giornate a Cernobbio, dove la donna è stata multata.