2000 miliardi di bombe e pallottole, la spesa folle per la guerra Noi figli del sogno americano che alla fine ci saremmo accontentati anche di quello europeo

Carri armati russi (foto Ansa/Epa)

A metà degli anni '70, quando la benzina era schizzata a 500 lire, avevamo appena lasciato alle spalle 20 anni di guerra in Vietnam. Poi ancora tante guerre: Kuwait, Afghanistan, Balcani, Siria e centinaia di altri focolai sparsi nel mondo. Ora un nuovo enorme evento che rischia di trascinarsi per anni e chissà con quali imprevedibili conseguenze. La spesa militare, con Stati Uniti e Russia in testa, è in progressivo aumento da anni. Nel 2021 è possibile che superi il duemila miliardi di dollari. E possiamo bene immaginare come andrà a finire quest'anno.

Capirete perché poi sorrido quando sento parlare di conversione ecologica e di tante altre fandonie di un mondo schiavo di ben altri interessi. Fermarsi al fatto che Putin sia un pericoloso dittatore non ci assolve dagli errori commessi dall'occidente. Che peccando della presunzione di sentirsi migliore, alla fine si autoassolve sempre. Avete presente quei film in cui alla fine il bene trionfa sempre sul male? Ecco, il discorso di Biden dei giorni scorsi sembrava poprio uscito da una di quelle modeste pellicole hollywoodiane. Uno dei problemi è proprio questo: l'incapacità (o la volontà) della politica americana di uscire da quel tipo di narrazione cinematografica in cui si sentono sempre i salvatori del mondo senza mai mettersi in discussione.

E noi, figli del sogno americano che alla fine ci saremmo accontentati volentieri anche di quello europeo, alla fine siamo in balia di una nuova tempesta. In un mare dove tante barche amiche, nuovamente sequestrate dal panico, come ha scritto benissimo Luca Buonaguidi, invocano le armi. Sbaglierò, ma offrendo fucili abbiamo già perso. Di nuovo.

E intanto ci sono solo morti. Morti civili. E morti soldati. Chi per il pane. Chi per non finire in prigione. Chi per non morire. Chi per la terra. Ma sono sicuro che nessuno di loro voleva la guerra. Fermate questo macello. Fernatelo, voi che rimandate a casa le loro spoglie nelle bandiere, legate strette perché sembrassero intere.